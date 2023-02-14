Индекс Мосбиржи, возможно, снизится в диапазон 2200-2250п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, снизится в диапазон 2200-2250 пунктов на торгах во вторник - учитывая крепость рынка нефти, спрос на отдельные акции нефтегазового сектора РФ (заметно отстающие от рынка последнее время), вероятно, сохранится и сдержит развитие коррекционных настроений, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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