Вероятно усиление давления на рубль на следующей неделе - "Алор Брокер"

Вероятно усиление давления на российскую валюту на следующей торговой неделе, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль начал торги во вторник с продолжения ослабления (десятую сессию подряд). Не припомним, когда последний раз российская валюта так длительно и безоткатно снижалась, не реагируя даже на периоды удорожания нефти. Перепроданность рубля очень высока, в любой момент может начаться ее снятие. Но это будет лишь технический отскок, основной драйвер ослабления национальной валюты - снижение поступления валютной выручки в страну из-за падения цен на нефть и уменьшения ее физических объемов продаж - сохранится. Причем не стоит особо рассчитывать на поддержку со стороны налогового периода. На следующей неделе можно ждать усиления давления на российскую валюту из-за длительных выходных и очень высоких геополитических рисков", - пишет эксперт в обзоре.

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