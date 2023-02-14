Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - в ближайшее время возможен период некоторой консолидации и даже снижения котировок, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акции не сумел продолжить традицию начинать неделю с роста. В понедельник индекс Мосбиржи показал нейтральную динамику, оставшись в районе 2250-2270 пунктов. Обороты торгов после пятничного спада так и не восстановились, - отмечает аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи техническая картина не меняется. В ближайшее время можем увидеть период некоторой консолидации и даже сползания котировок на фоне занятия выжидательных позиций инвесторами перед событиями следующей недели. Нижняя граница восходящего канала сейчас находится около 2210 пунктов. Пока котировки выше этого рубежа, остаются актуальными среднесрочные ориентиры на 2340-2380 пунктов".

"Когда рынок консолидируется, сложно выделить какие-то отдельные акции, которые могут быть лидерами. И хотя экспортерам помогает ослабление рубля, те же нефтяники вряд ли могут пользоваться повышенным спросом в условиях новой налоговой формулы и ожидаемого сокращения добычи в марте. При этом дальнейший рост цен на нефть и сырьевые товары не гарантирован: после "открытия" Китая восстановление потребления происходит не так быстро, как ожидалось", - пишет также Карпунин.

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