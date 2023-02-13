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13 февраля 2023 года 18:53
"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций Татнефти до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать" и сохранил целевую цену на уровне 383,2 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. При этом аналитики сохраняют рейтинг "держать" и целевую цену на уровне 359,0 руб. для привилегированных акций "Татнефти". Апсайд составляет 9,8%. "Префы" на данный момент аномальным образом оказались дороже обыкновенных акций. В инвесткомпании полагают, что такая конфигурация является неустойчивой, в связи с чем считают обыкновенные акции более перспективными для покупок. "Акции "Татнефти" с ноябрьских максимумов снизились почти на 19%, что было преимущественно связано с ожидаемым влиянием санкций и риском роста налоговой нагрузки, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом пока что риски не реализовываются - снижение добычи в РФ оказалось на уровне ожиданий, а рост налоговой нагрузки в настоящий момент минимален. В то же время акции "Татнефти" поддерживают ослабевший рубль, приверженность компании дивидендной политике и эффективная нефтепереработка, в связи с чем их падение, на наш взгляд, выглядит избыточным. При этом локально привлекательнее выглядят обыкновенные акции за счет аномального отсутствия премии к "префам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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