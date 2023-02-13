"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cisco с целью $52

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $52 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: $45,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует результаты за II квартал 2023 финансового года в среду, 15 февраля. Прогнозируется, что выручка составит $13,4 млрд, а прибыль на акцию - $0,86. Ожидаем, что за счет улучшения макроэкономического фона в США в последние месяцы отчетность компании превзойдет прогнозы, что будет позитивно воспринято рынком", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции опустилась к сильному уровню поддержки. Идея на рост бумаги с целью $52. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $45,4 риск на портфель составит 0,19%", - указывают в "Финаме".

Cisco Systems Inc. - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.

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