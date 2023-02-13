Вероятна умеренно негативная динамика на рынке акций США в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятна умеренно негативная динамика торгов на американском фондовом рынке в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Мы прогнозируем умеренно негативную динамику торгов в ходе предстоящей сессии, поскольку не наблюдается фундаментальных факторов поддержки рынка, а технические индикаторы указывают на вероятность коррекции. Публикаций отчетности крупных компаний и важных макроданных не запланировано. В центре внимания инвесторов будет выступление главы совета управляющих ФРС Мишель Боумен. Волатильность немного стабилизировалась, но остается низкой: индекс VIX перед началом торгов находится на отметке 20,5 пункта, - отмечает эксперт в комментарии. - 10 февраля индекс S&P 500 в течение торговой сессии опускался до 20-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4060 пунктов и способной стать локальным уровнем поддержки. RSI и MACD сигнализируют о преобладающей вероятности снижения индекса широкого рынка на предстоящих торгах, что также подтверждают утренние фьючерсы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.