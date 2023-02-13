БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в корпоративном сегменте минувшая неделе прошла без происшествий. G-спреды в основной массе стабильны, за исключением высокодоходных бумаг, где риск-премии постепенно снижаются. После завершения цикла снижения ставок на фоне спокойного макроэкономического фона инвесторы идут за доходностью в бумаги с низкими рейтингами. На взгляд экспертов, это позитивно для первичного рынка, где эмитенты постепенно смогут занимать на более комфортных условиях.

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