"Финам" сохраняет рейтинг акций Global Payments на уровне "покупать" с целевой ценой $125 за штуку и потенциалом роста 12% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

По результатам IV квартала 2022 года разработчик платежных решений Global Payments увеличил скорректированную выручку на 2% г/г до $2,02 млрд. Консенсус-прогноз составлял $2,04 млрд. Годовая скорр. выручка составила $8,09 млрд, что эквивалентно росту на 5% г/г. Скорр. чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Global Payments, увеличилась на 5% г/г, до $643 млн, отмечает аналитик Ксения Лапшина.

"Мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Global Payments. Нам нравится, что компания двигается намеченным курсом, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку. На 2023 год Global Payments прогнозирует скорр. выручку в диапазоне $8,6-8,7 млрд (ожидаемый рост на 6-7% г/г)", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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