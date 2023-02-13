Среднесрочно вероятна стабилизация рубля в диапазоне 72-76 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна стабилизация валютной пары USD/RUB в диапазоне 72-76 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Вступил в силу указ президента РФ "Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности", валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков в уполномоченных банках без ее обязательной продажи, отмечают эксперты.

"Это должно ослабить рубль при прочих равных, так как с рынка уйдет часть продаваемой валюты. Скорее всего, мы уже видим эффект, так как продажи от Минфина в рамках "бюджетного правила" по 8,9 млрд рублей ежедневно (порядка 10% от объема торгов) рынок не замечает. А также на падение рубля сильно влияет то, что происходит с бюджетом. Ведь именно рублю предстоит компенсировать все нюансы бюджетной политики. Мы вынуждены пересматривать диапазоны по курсу рубля. И теперь среднесрочно ждем стабилизацию пары USD/RUB в диапазоне 72-76 руб./$1", - пишут аналитики в обзоре.

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