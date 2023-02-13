"Финам" рекомендует продавать акции Nucor с целью $136,57

"Финам" рекомендует продавать акции Nucor Corp. с целевой ценой $136,57 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 16,5%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Nucor представила рекордные финансовые результаты в 2022 году, которые обеспечили ее акциям заметный рост. С конца сентября капитализация Nucor выросла на 58%. Однако квартальная отчетность показала отрицательную динамику на фоне снижения средних цен реализации металлопродукции и сокращения объемов продаж и загрузки сталелитейных мощностей в конце прошлого года. Хотя компания продолжает расширять свое присутствие на различных сегментах американского рынка металлопродукции, цены на сталь вряд ли вернутся на пики последних лет. Мы ожидаем заметного снижения прибыли компании по сравнению с двумя предыдущими рекордными годами. По нашему мнению, рыночная оценка Nucor выглядит завышенной", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Nucor Corporation - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения, энергетики и других отраслей.

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