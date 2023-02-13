Возможно ослабление рубля до 74 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 74 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Минфин РФ в прошедшие выходные объявил о планах по введению постепенного снижающегося максимального дисконта нефти марки Urals к марке Brent для расчета налогов. В результате объем нефтегазовых доходов бюджета может быть более высоким, а объемы продаж юаней в рамках "бюджетного правила" - ниже. В долгосрочной перспективе такое решение не является негативным для рубля, но пока сохраняются риски роста курса пары USD/RUB в сторону 74 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

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