ЦБР, скорее всего, возобновит снижение ставки до 7% годовых во 2П23 - Росбанк

Нарастание инфляционных рисков увеличивает вероятность возобновления Банком России снижения ключевой ставки во II полугодии 2023 года до 7% годовых, полагают аналитики Росбанка.

"Вечером в пятницу нарастание инфляционных рисков подтвердил релиз Росстата по инфляции за январь. Месячный прирост цен составил +0,84% м/м, ускорившись с +0,78% м/м в декабре и +0,37% м/м в ноябре. Годовая оценка инфляции по итогам января составила 11,8% г/г. Пока мы сохраняем прогноз аккуратного снижения ключевой ставки во II половине 2023 года года до 7,0%. В оценке инфляционных рисков и поводов для пересмотра прогноза мы будем ориентироваться на недельные и месячные инфляционные релизы, отчеты об инфляционных ожиданиях населения и предприятий, а также на скорость трансформации сбережений населения в потребление и потоки ликвидности со стороны федерального бюджета", - пишут эксперты банка.

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