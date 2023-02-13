"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Alphabet с прогнозной ценой $127

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $127 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Последний квартальный отчет Alphabet оказался достаточно слабым. В IV квартале 2022 года динамика общей выручки и рекламной выручки компании стала самой низкой со II квартала 2020 года. В I квартале 2023 года улучшений пока не предвидится, а давление на маржу только усилится из-за разовых выплат уволенным сотрудникам и снижения арендуемых офисных площадей. Однако за счет снижения капитализации на 39% по итогам прошлого года сейчас эмитент оценен в среднем на 49% ниже по отношению к аналогам в США по мультипликаторам EV/EBITDA NTM и P/E NTM. Таким образом, несмотря на невысокий потенциал роста основных финансовых показателей, перспективы акций компании на бирже в целом неплохие", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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