"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Норникеля

Аналитики "БКС Мои инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля" в связи с сильным спросом на продукцию компании на фоне ускорения экономики Китая, сообщается в обзоре.

"Норильский никель" опубликовал результаты за 2022 год по МСФО. Выручка компании в 2П22 упала на 12% п/п и 11% г/г. Выручка за 2022 год упала на 5% г/г до $16.9 млрд, несмотря на рост цен на никель и восстановление производства после аварий в 1П21, так как цены на медь и металлы платиновой группы были под давлением по сравнению с высокой базой 2021 года, а экспортные продажи сокращались по мере перестройки логистических цепочек. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на компанию, ожидаем сохранения высоких цен на цветные металлы на фоне ускорения экономики Китая, значительного высвобождения оборотного капитала в 2023 году и возможность заключения нового акционерного соглашения до конца года", - пишут аналитики инвесткомпании.

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