Вероятно небольшое ослабление рубля в понедельник - SberCIB

Рубль может немного ослабнуть в течение торговой сессии в понедельник из-за укрепления доллара на глобальных рынках и снижения мировых цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Инвесторы опасаются, что январский ИПЦ в США, который должен выйти во вторник, окажется выше, чем ожидается. Однако есть и факторы, которые будут сдерживать спрос на иностранную валюту: на выходных стало известно, что Минфин РФ будет менять формулу подсчета цены российской нефти для налогообложения поэтапно. Таким образом, продажи валюты в рамках "бюджетного правила", скорее всего, продлятся еще несколько месяцев", - отмечают эксперты.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном выросли: в сегменте кривой до 3 лет - на 7-20 б. п., у более длинных бумаг - на 2-8 б. п. Рост доходностей может продолжиться в ближайшие дни по мере того, как инвесторы обновят свои прогнозы. В текущих условиях с точки зрения соотношения потенциальной доходности и риска предпочитаем выпуски с плавающим купоном и индексируемые на инфляции", - указывают в инвестбанке.

Цена на нефть в понедельник снижается перед выходом во вторник данных по инфляции в США за январь, которые могут заставить ФРС быстрее повышать ставку. Аналитики SberCIB полагают, что котировки нефти марки Brent могут вернуться к $85 за баррель.

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