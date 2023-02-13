Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 72-74 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 72-74 руб./$1, по паре евро/рубль - 77-79 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

На взгляд эксперта, в центре внимания участников торгов - заявление Минфина о планах на обнуление доли евро в Фонде национального благосостояния в текущем году, что может заметно поменять расстановку сил на валютном рынке и спрос на европейскую валюту уже в понедельник.

"Тем временем рост объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на данный момент не создает весомую поддержку рублю, - считает Тимошенко. - Решение оставить ключевую ставку без изменений не повлияет на текущие курсы и кредитно-депозитные ставки, поскольку было ожидаемо рынком. При этом изменить ситуацию на рынке способно анонсированное добровольное сокращение добычи нефти в марте в рамках восстановления рыночных отношений. На фоне подобного заявления цена на нефть показала рост".

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