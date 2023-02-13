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13 февраля 2023 года 10:21
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 72-74 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 72-74 руб./$1, по паре евро/рубль - 77-79 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. На взгляд эксперта, в центре внимания участников торгов - заявление Минфина о планах на обнуление доли евро в Фонде национального благосостояния в текущем году, что может заметно поменять расстановку сил на валютном рынке и спрос на европейскую валюту уже в понедельник. "Тем временем рост объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на данный момент не создает весомую поддержку рублю, - считает Тимошенко. - Решение оставить ключевую ставку без изменений не повлияет на текущие курсы и кредитно-депозитные ставки, поскольку было ожидаемо рынком. При этом изменить ситуацию на рынке способно анонсированное добровольное сокращение добычи нефти в марте в рамках восстановления рыночных отношений. На фоне подобного заявления цена на нефть показала рост". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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