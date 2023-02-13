Вероятно снижение индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может тяготеть к уходу под отметку 2250 пунктов на торгах в понедельник ввиду умеренно негативного внешнего фона и сохраняющегося дефицита идей для покупок наиболее ликвидных бумаг, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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