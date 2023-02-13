Главные события недели - SberCIB

Главным событием текущей недели станет публикация данных по инфляции в США в январе, также выйдет различная макростатистика по экономике США, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

13 февраля:

- Инфляционные ожидания в США от ФРБ Нью-Йорка.

14 февраля:

- Индекс потребительских цен в США в январе;

- Общий уровень занятости в еврозоне в четвертом квартале 2022 года;

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в США за январь.

15 февраля:

- Розничные продажи и промышленное производство в США в январе;

- Объем товарно-материальных запасов в США в декабре;

- Промышленное производство и торговый баланс в еврозоне в декабре;

- Индекс оптовых цен в Германии в январе.

16 февраля:

- Индекс цен производителей в США в январе;

- Количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США в январе.

17 февраля:

- Индексы цен на экспорт и импорт в США за январь;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в январе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.