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10 февраля 2023 года 19:01
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Uber до $44
Аналитики "БКС Мир инвестиций" повысили целевую цену акций Uber Technologies с $39 до $44 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Американская компания Uber предоставила положительную квартальную отчетность. Общий объем покупок составил $30,7 млрд (+19% г/г, +6% кв/кв), результат в рамках ожидания консенсуса. Выручка компании была на уровне $8,6 млрд (+49% г/г, +3% кв/кв), что на 1% лучше прогнозов. Мы продолжаем считать компанию лучшей историей в секторе (в сравнении с Lyft и DoorDash) за счет диверсификации выручки и создания небольшой экосистемы на основе подписки Uber One. Это должно сделать выручку компании более стабильной", - пишут эксперты. Дополнительным драйвером роста станет увеличение рекламной выручки, что, по мнению аналитиков инвесткомпании, должно способствовать повышению рентабельности компании в будущем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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