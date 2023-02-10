"БКС МИ" повысил целевую цену акций Uber до $44

Аналитики "БКС Мир инвестиций" повысили целевую цену акций Uber Technologies с $39 до $44 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Американская компания Uber предоставила положительную квартальную отчетность. Общий объем покупок составил $30,7 млрд (+19% г/г, +6% кв/кв), результат в рамках ожидания консенсуса. Выручка компании была на уровне $8,6 млрд (+49% г/г, +3% кв/кв), что на 1% лучше прогнозов. Мы продолжаем считать компанию лучшей историей в секторе (в сравнении с Lyft и DoorDash) за счет диверсификации выручки и создания небольшой экосистемы на основе подписки Uber One. Это должно сделать выручку компании более стабильной", - пишут эксперты.

Дополнительным драйвером роста станет увеличение рекламной выручки, что, по мнению аналитиков инвесткомпании, должно способствовать повышению рентабельности компании в будущем.

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