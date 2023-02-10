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10 февраля 2023 года 18:21
Бумаги ориентированных на внутренний рынок компаний останутся ядром инвестпортфеля в 2023г - "Локо-Инвест"
Бумаги ориентированных на внутренний рынок российских компаний останутся ядром инвестиционного портфеля в 2023г, считает управляющий портфелем "Локо-Инвеста" Дмитрий Данилин. "Многие из этих компаний сохранили свой растущий профиль, особенно в сегменте IT, другие же сфокусированы в защитной части потребительского рынка: в основном, в продуктовом ретейле, - пишет эксперт. - Для компаний внутреннего сектора восстановление текущего года носило достаточно скромный характер после обвального падения весной. В текущем году я ожидаю, что растущие компании из IT-сектора окончательно адаптируются к новой реальности, увеличив эффективность, и смогут показать нечто новое для инвесторов, а именно рост вкупе с позитивным денежным потоком. В ситуации повышенных рисков и не самого высокого интереса инвесторов к рынку акций улучшающиеся показатели могут оставаться незамеченными, но это напоминает накапливающуюся потенциальную энергию, которая реализуется в виде фантастического ралли". На взгляд Данилина, другой крупный сектор внутреннего спроса - ритейл - очень сильно зависит от внутреннего спроса, где потребители в текущем году продолжат сохранять "защитный" режим потребления на фоне как продолжающегося падения доходов, так и сохраняющейся неопределенности относительно экономических перспектив. "Строительство, бывшее "горячим" сектором рынка, не выглядит интересным в текущем году, - считает стратег инвесткомпании. - Сворачивание программ льготного кредитования, высокий уровень цен вкупе с ростом предложения вторичного рынка и низким спросом приведут к отрицательной динамике прибыли сектора под воздействием снижения цен на недвижимость и снижения спроса. Сектор станет интересен при развороте падающего тренда в российской экономике, который маловероятно произойдет в 2023 году". Ключевым риском для компаний внутреннего сектора, по мнению Данилина, остается место их регистрации, т. к. многие из этих компаний торгуются на Московской бирже в форме депозитарных расписок. Аналитик полагает, что в текущем году компании найдут новые биржи для листинга (скорее всего, это будет Гонгконг). Меньшая часть переведет листинг в РФ, и, возможно, кто-то сможет решить юридический "паззл" с выплатой дивидендов, который является очевидным препятствием к росту для части компаний. "В текущем году я продолжаю видеть наши позиции в Ozon, Fix Price, Globaltrans, "Яндекс" ключевыми для портфеля", - резюмирует эксперт "Локо-Инвест". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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