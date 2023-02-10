Возможно возвращение котировок нефти к отметке $90/барр. до конца 1К23 - Freedom Finance Global

Возможно возвращение котировок нефти к отметке $90 за баррель Brent до конца текущего квартала, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти в РФ со следующего месяца на 500 тыс. баррелей в сутки. Мировые цены на нефть растут на этой новости: мартовский фьючерс на Brent дорожает на 1,77%, до $87,35/барр., Urals прибавляет в цене 4,37%, достигнув $60,84/барр., отмечает эксперт.

"Поскольку на сегодня Россия продает всю производимую ею нефть, мы считаем логичным после вступления эмбарго на нефтепродукты из РФ уменьшить объемы нефтепереработки, - пишет Чернов. - Это приведет не только к росту мировых цен на нефть и сокращению дисконта российской экспортной нефти к зарубежным сортам, но и к увеличению стоимости нефтепродуктов на фоне снижения их предложения на мировом рынке. Несмотря на то, что планируемый РФ объем сокращения производства нефти на 500 тыс. баррелей в день эквивалентен лишь около 1% ежесуточного мирового потребления, этого достаточно, чтобы спрос превысил предложение".

На этом фоне эксперт прогнозирует возвращение котировок Brent к $90 за баррель до конца текущего квартала с последующей консолидацией на этих уровнях. В случае закрепления цены выше $90/барр. во втором и третьем квартале актуальным для нее может стать коридор $90-100/барр.

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