"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $67

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $67 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $58, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 14 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $9,98 млрд и прибыли на акцию $0,4462. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $58 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,55", - указывают эксперты.

The Coca-Cola Company - американская компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является Coca-Cola.

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