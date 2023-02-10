"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 4980 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 4980 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: 4620 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты выделяют среди факторов роста акций компании снятие ключевого риска в отношении недружественных акционеров. Указом президента от 17 января компании позволено не учитывать голоса недружественных акционеров. Потенциально это может помочь "Магниту" вернуться к выплате дивидендов. Кроме того, "Магнит" сообщил о планах начать производство грибного мицелия, необходимого для выращивания шампиньонов. Новое предприятие покроет 40% потребностей российского рынка в мицелии и полностью обеспечит запросы "Магнита", отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа акции пробили важные уровни сопротивления в рамках восстанавливающегося тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4620 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Магнит" - холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноименную сеть магазинов.

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