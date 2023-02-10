S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на ближайшей торговой сессии - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на ближайшей торговой сессии, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Начав сессию 9 февраля ростом, рынок завершил торги снижением. S&P 500 впервые в этом месяце опустился ниже 4100 пунктов и может закрыть неделю худшим результатом с середины декабря. Ожидаем продолжение движения в нисходящем тренде. Следующее сопротивление для S&P 500 располагается на уровне 4300 пунктов. В ходе торгов 10 февраля, по нашим прогнозам, сохранится высокая волатильность и будет наблюдаться небольшая коррекция в акциях", - пишет эксперт.

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