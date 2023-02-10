ЦБР может перейти к повышению ставки уже в марте - "Тинькофф Инвестиции"

Банк России может перейти к повышению ключевой ставки уже в марте, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Решение было ожидаемым. Уже в марте регулятор может перейти к повышению ставки, начав с 25 б. п. Ужесточение начнется на фоне проинфляционных рисков, в особенности роста дефицита бюджета", - пишут эксперты.

Они рекомендуют обратить внимание на ОФЗ с плавающей ставкой. Купон таких ОФЗ привязан к ставке RUONIA, которая близка к уровню ключевой ставки, что позволяет получать хорошую доходность даже в периоды ужесточения ДКП.

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