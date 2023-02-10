Индекс Мосбиржи может возобновить рост на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может возобновить рост на следующей торговой неделе в отсутствие негативных новостей, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Благодаря технической коррекции индекс Мосбиржи избавился от перекупленности и на предстоящей неделе может возобновить движение вверх в рамках своего растущего тренда, если общий фон не будет омрачен негативными новостями. Ближайшей целью выступает уровень 2290 пунктов и далее вверх до 2315 пунктов, - пишет Беришев в обзоре. - К сожалению, картина в индексе РТС иная. Он не смог преодолеть границу падающего тренда, продолжил снижение и сейчас торгуется вблизи уровня поддержки в 970 пунктов. Если этот уровень будет пробит, то снижение может продолжиться до уровня 938 пунктов".

"Объемы торгов растут, а это означает, что у инвесторов сохраняется интерес к бумагам, и мы также рекомендуем плавно наращивать свои позиции, однако хотим предостеречь от покупок низколиквидных бумаг второго и третьего эшелонов, где наблюдается сверхвысокая волатильность", - отмечает аналитик.

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