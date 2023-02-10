Курс рубля, вероятно, составит 72 руб./$1 к концу 1К23 - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research понизили прогноз по курсу рублю - уровень в 72 руб./$1 на конец первого квартала 2023 года и уровень в 70 руб./$1 на конец текущего года, сообщается в материале инвестбанка.

"Прогноз поменяли по двум причинам: приостановка тренда на глобальное ослабление доллара и потенциальный пересмотр цены на нефть, по которой рассчитывают налоги - из-за этого временно прекратится продажа юаней по "бюджетному правилу", - отмечают эксперты.

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