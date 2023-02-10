"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Citigroup с прогнозной ценой $59,8

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $59,8 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста около 17% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, мы сохраняем осторожно позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор США. Полагаем, что американская экономика имеет значительный запас прочности и сможет избежать серьезного спада, и на этом фоне банки продолжат чувствовать себя относительно неплохо, хотя их финансовые результаты в 2023 году будут оставаться, вероятно, не самыми сильными. Акции Citigroup торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, и мы рассчитываем, что меры эмитента по реорганизации и повышению эффективности бизнеса будут способствовать увеличению его оценочных коэффициентов", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США.

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