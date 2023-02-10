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10 февраля 2023 года 13:38
Акции Сбербанка остаются фаворитами финсектора - Альфа-банк
Акции Сбербанка в настоящее время остаются фаворитами финансового сектора на российском рынке акций, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "Сбербанк отчитался о своих финансовых результатах за январь по РПБУ. Цифры подтверждают позитивные тенденции, наблюдавшиеся в октябре-декабре 2022 года, несмотря на традиционно низкую активность клиентов в январе. Нормализация процентных ставок и снижение валютной составляющей продолжают поддерживать процентную маржу (которая, по-видимому, находится выше уровня 2021 года). Стоимость риска достигла нормализованного уровня в январе (1,1%), что соответствует нашим ожиданиям. Мы можем увидеть снижение стоимости риска позже в 2023 году, если качество кредитного портфеля останется высоким, - пишет эксперт в обзоре. - Сбербанк остается нашим фаворитом в секторе - стоимость акций выросла на 16% с начала 2023 года (против 5% по индексу Мосбиржи), постепенно сокращая отставание от индекса, наблюдавшееся в течение 2022 года. Эмитент торгуется на мультипликаторах 0,56x P/BV, 1,8x P/PPOP и 2,8x P/E 2023П, что по-прежнему близко к нижней границе исторического диапазона. Предстоящее раскрытие результатов за 2022 год по МСФО (вероятно, в начале марта) является ключевым ближайшим катализатором - Сбербанк может объявить дивиденды за 2022 год и поделиться своим прогнозом на 2023 год, который, по нашему мнению, может оказаться намного лучше, чем ожидает рынок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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