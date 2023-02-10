Акции Сбербанка остаются фаворитами финсектора - Альфа-банк

Акции Сбербанка в настоящее время остаются фаворитами финансового сектора на российском рынке акций, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Сбербанк отчитался о своих финансовых результатах за январь по РПБУ. Цифры подтверждают позитивные тенденции, наблюдавшиеся в октябре-декабре 2022 года, несмотря на традиционно низкую активность клиентов в январе. Нормализация процентных ставок и снижение валютной составляющей продолжают поддерживать процентную маржу (которая, по-видимому, находится выше уровня 2021 года). Стоимость риска достигла нормализованного уровня в январе (1,1%), что соответствует нашим ожиданиям. Мы можем увидеть снижение стоимости риска позже в 2023 году, если качество кредитного портфеля останется высоким, - пишет эксперт в обзоре. - Сбербанк остается нашим фаворитом в секторе - стоимость акций выросла на 16% с начала 2023 года (против 5% по индексу Мосбиржи), постепенно сокращая отставание от индекса, наблюдавшееся в течение 2022 года. Эмитент торгуется на мультипликаторах 0,56x P/BV, 1,8x P/PPOP и 2,8x P/E 2023П, что по-прежнему близко к нижней границе исторического диапазона. Предстоящее раскрытие результатов за 2022 год по МСФО (вероятно, в начале марта) является ключевым ближайшим катализатором - Сбербанк может объявить дивиденды за 2022 год и поделиться своим прогнозом на 2023 год, который, по нашему мнению, может оказаться намного лучше, чем ожидает рынок".

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