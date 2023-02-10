"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций PayPal Holdings с прогнозной стоимостью $115 за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 47% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно смотрим на перспективы PayPal. 2022 год во многом оказался для компании переломным, поскольку пришлось перестроится после расторжения партнерства с eBay. И после проблемного первого полугодия, когда эмитент столкнулся с сильным падением маржи и прибыльности, во втором полугодии менеджменту удалось ситуацию выправить. Компания вернулась на траекторию роста, и рынок оценил отчетность за 4К22 должным образом", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.