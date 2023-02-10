Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК Самолет

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет" на фоне операционных результатов девелопера за 2022 год, отмечается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"ГК "Самолет" сообщила, что продажи первичной недвижимости в 2022 году выросли на 42% г/г в денежном выражении и на 33% г/г - в натуральном. Объем продаж первичной жилой недвижимости в 2022 году вырос на 45% г/г в денежном выражении и на 32% г/г - в натуральном. Продажи "Самолета" в денежном выражении ожидаемо оказались значительно лучше, чем ранее раскрытые Группой "ЛСР" и Etalon Group, показавших соответственно снижение на 3% г/г и 30% г/г. При этом по реализации "Самолет" уступил 16% нашим прогнозам ввиду более медленного, чем мы предполагали, роста средней цены квадратного метра (+10% г/г против +16% г/г), а также из-за спада продаж жилой недвижимости в 4К22 (-7% г/г)", - пишет эксперт.

На взгляд Фомкиной, представленные результаты подтверждают б?льшую устойчивость ГК "Самолет", чем у компаний-аналогов, к экономической нестабильности. "Мы по-прежнему считаем, что компания сыграет одну из главных ролей в консолидации рынка в Москве и Московской области, продолжит активную экспансию в регионы и увеличит продажи на платформе "Самолет Плюс". По акциям девелопера мы подтверждаем рейтинг "покупать", - резюмирует аналитик инвестбанка.

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