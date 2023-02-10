Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "покупать" акциям China Feihe

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Feihe с целевой ценой HKD9 за штуку, предполагающей потенциал роста на 27% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале банка.

"Мы начинаем анализ компании China Feihe, крупнейшего производителя детских молочных смесей в Китае, чьи котировки за последний год снизились на 31%, тогда как индекс Hang Seng - всего на 13%. Акции China Feihe сильно пострадали из-за падения в прошлом году потребления детских молочных смесей в материковом Китае, где рождаемость снизилась вследствие прежней политики "Одна семья - один ребенок", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда.

Новая демографическая политика Китая, действующая с 2021 года ("Одна семья - три ребенка"), по мнению экспертов, в корне изменит ситуацию, и China Feihe, начиная с 2023 года, получит значительную выгоду. Кроме того, позитивно повлияет окончание пандемии.

Коэффициент P/E 2023П, с которым торгуются бумаги China Feihe, находится на 33% ниже медианы по конкурентам, подчеркивается в материале.

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