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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль может укрепиться в пятницу до 72,5-72,8 руб./$1 - SberCIB
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10 февраля 2023 года 10:41

Рубль может укрепиться в пятницу до 72,5-72,8 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться в пятницу до 72,5-72,8 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

По мнению экспертов, российскую валюту должны поддержать жёсткая риторика Банка России на предстоящем заседании и неплохие данные по платёжному балансу за январь, вышедшие накануне вечером.

"Баррель Brent в четверг подешевел на $1,03, до $84,08 из-за роста нефтедобычи в России в феврале и более быстрого, чем изначально ждали, восстановления поставок нефти из турецких портов после землетрясений. В пятницу утром нефть Brent торгуется в боковом тренде, и в течение дня котировки останутся вблизи $84,5 за баррель", - прогнозируют в SberCIB.

Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в четверг повысились на 2-10 базисных пунктов - рынок госдолга отыгрывал ускорение недельной инфляции и ослабление рубля. По мнению экспертов, в пятницу рост доходностей может продолжиться. Банк России на заседании сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, но в прогнозах укажет на высокую вероятность повышения ставки до 8,5-9% до конца года. Такой сценарий ещё не полностью отражён в текущих доходностях российских гособлигаций, считают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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