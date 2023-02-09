Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Fortinet Inc. с целевой ценой $55 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Мы оцениваем результаты Fortinet за 4К22 нейтрально-позитивно, - указывает эксперт. - Компания продолжает демонстрировать уверенные показатели роста и рентабельности бизнеса, а также усиливать конкурентные позиции в ключевых сегментах рынка. Тем не менее темпы роста объема выставленных счетов замедляются уже третий квартал подряд, а прогнозы рентабельности подтверждают опасения относительно тренда на снижение маржи, особенно на фоне роста капитальных затрат, которые должны были позволить повысить маржинальность. Менеджмент также отмечает сложные макроусловия и более осторожный подход клиентов к расходам. С учетом высокой неопределенности мы консервативно оцениваем Fortinet в 24x EV/EBITDA".

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