"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Agricultural Bank of China

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для Н-акций Agricultural Bank of China целевой ценой HKD3,25 за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Менеджмент банка сообщил об уверенной динамике кредитования в январе 2023 года с хорошим показателем роста новых кредитов г/г и значительным резервом проектов, - отмечают аналитики. - Банк ожидает стабильного показателя вновь выданных кредитов в 2023 году. По оценке банка, чистый темп формирования невозвратных кредитов составлял менее 1% в 2022 году (отношение новых невозвратных кредитов к среднему остатку кредитов). Показатель снижается уже три года подряд, и это признак хорошего качества активов".

По оценке банка, в сегменте кредитов на строительство недвижимости коэффициент невозвратной задолженности в 2022 году умеренно вырос с повышением уровня принимаемых рисков по имеющимся кредитам, но в целом риски контролируемые, отмечается в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.