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09 февраля 2023 года 18:25

SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, в новый список вошли "Мосэнерго", "ОГК-2", "Транснефть" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка.

"Мы изменили дивидендную подборку - исключили из неё "ЛУКОЙЛ", "Интер РАО", закрыли торговую идею по акциям "ЭЛ5-Энерго" - будущему росту их котировок мешает неопределённость стратегии "ЛУКОЙЛа" в отношении компании, а также низкая цена оферты. Теперь в нашей дивидендной подборке остались четыре бумаги. Все эти компании больше пяти лет подряд выплачивают дивиденды, а их ожидаемая дивидендная доходность превышает 10%", - отмечают аналитики инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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