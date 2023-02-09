Акции Яндекса привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции "Яндекса" привлекательны для покупок в преддверии публикации отчета за 4К22, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Считаем привлекательной покупку акций "Яндекса" в преддверии ожидаемых нами хороших результатов за 4К22, возможного объявления деталей реструктуризации бизнеса в ближайшие месяцы, потенциального выкупа доли Uber в совместном предприятии с хорошим дисконтом и привлекательной оценки. Ожидаем, что рост выручки в IV кв. останется высоким на уровне 34% г/г, хотя немного замедлится относительно предыдущих кварталов. Среди основных драйверов - реклама и электронная коммерция", - отмечают эксперты.

Они ожидают высокого роста выручки около 50% г/г в сегменте электронной коммерции. "По итогам года скорректированная EBITDA вырастет на 95% г/г благодаря росту маржинального сегмента рекламы и эффективному контролю за расходами. В 4К22 рентабельность значительно улучшится относительно уровня прошлого года до 10,7%, хотя активизация инвестиций в ускорение роста e-commerce приведет к некоторому снижению рентабельности к/к", - считают стратеги телеграм-канала.

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