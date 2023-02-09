Пара евро/рубль может закрепиться на уровне 75-80 руб./EUR1 на горизонте 2023г - "Тинькофф Инвестиции"

Пара евро/рубль может закрепиться на уровне 75-80 руб./EUR1 на горизонте всего 2023 года, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Андрей Опарин.

"Мы прогнозировали в конце 2022 года, что пара EUR/USD будет торговаться около паритета (1,00) на горизонте 2023 года, - пишет эксперт. - Но наш прогноз оказался слишком пессимистичным. В еврозоне начала активно восстанавливаться деловая активность, инфляция замедляется. Постепенное снятие антиковидных мер - важное событие не только для самого Китая, но и для его торговых партнеров, а для Европы Китай как раз главный торговый партнер. Все эти факторы будут способствовать укреплению евро по отношению к доллару. Поэтому мы меняем наш прогноз на более позитивный: EUR/USD может вырасти до 1,12-1,15 долларов за евро к середине 2023 года, а к концу года ждем небольшого ослабления до уровня, близкого к 1,1 долларов за евро. EUR/RUB может закрепиться на уровне около 75-80 рублей за евро на горизонте всего 2023 года".

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