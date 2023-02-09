Банк России сохранит ставку на текущем уровне в пятницу - Группа ПСБ

Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в пятницу, 10 февраля, и оставит рынок без четкого ориентира о дальнейших шагах, полагает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

Ближайшее заседание Центрального Банка России, на взгляд эксперта, не должно внести каких-либо изменений с точки зрения денежно-кредитной политики. В преддверии 20-21 февраля, когда состоится выступление президента с Посланием к Федеральному Собранию, ЦБ не будет делать резких шагов. Рыночные ожидания нацелены на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

Для рынка, по мнению Русецкого, гораздо важнее пресс-релиз ЦБ и последующая конференция, которая должна указать дальнейшее направление денежно-кредитной политики.

Эксперт отмечает, что в текущий момент на рынке складывается интересная ситуация: доходность коротких денег, которые напрямую зависят от уровня ключевой ставки, находится на уровне 7%, то есть ниже ключевой ставки. Это, по мнению Русецкого, говорит о том, что в системе избыток ликвидности, а значит, ставка должна снизиться. Длинные деньги, 10-летние ОФЗ, торгуются на уровне 10%, что предполагает инфляцию на уровне 7-8% в следующие годы - это четкий сигнал для повышения ставки, так как цель по инфляции у Банка России находится на уровне 4%.

"В настоящий момент горизонт прогнозирования ограничен, - полагает стратег. - Краткосрочные факторы скорее имеют дезинфляционную природу: высокая норма сбережений населения, цены на топливо, относительно стабильный рубль. Отложенный спрос, большое количество денег у населения на руках, рост себестоимости и логистических затрат уже на более длинных горизонтах прогнозирования несут инфляционную составляющую. Таким образом, краткосрочная динамика инфляции сейчас не играет значительной роли, стоит сосредоточиться на более длинных трендах. Вероятно, Банк России сохранит ставку на текущем уровне и оставит рынок без четкого ориентира о дальнейших шагах".

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