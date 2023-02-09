Рынок недооценивает позитивные факторы для рубля - "Открытие Инвестиции"

Рынок недооценивает позитивные факторы для рубля в данный момент, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Мы указывали на потенциал ослабления рубля до 72-73 руб./$1, и не исключаем, что российская валюта в ближайшее время может продолжить падение до 75-76 руб./$1, но отмечаем, что в моменте рынок, скорее всего, недооценивает позитивные факторы для рубля", - отмечает эксперт.

Факторы, на взгляд Шульгина, следующие:

- Уровни выше 75 руб./$1 могут оживить активность продаж валюты со стороны экспортёров.

- Уровни выше 74 руб./$1 могут охладить интерес к покупкам валюты со стороны спекулянтов и импортёров.

- Рынок не в полной мере оценивает эффект продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.

- Статистика указывает на то, что инфляционная картина меняется в сторону увеличения проинфляционных рисков, что может подразумевать ястребиный сигнал со стороны Банка России, подразумевающий возвращение к повышению ключевой ставки.

- Свежие цифры указывают, что российские нефтяные компании увеличивают объёмы добычи, и сейчас добыча близка к уровням февраля прошлого года. Таким образом, НК наращивают экспорт на фоне больших дисконтов, а НПЗ, похоже, сохраняют высокий уровень переработки и перенаправляют поставки нефтепродуктов на Ближний Восток и в Азию.

"Учитывая весьма вероятное изменение системы налогообложения в отрасли, поступления доходов от нефтегазового сектора могут оказаться не столь драматичными, как это было отражено в предварительной оценке Минфина по итогам января. Таким образом, можно предполагать, что в диапазоне 75-76 руб./$1, если таковой, действительно, в ближайшее время будет проверен на прочность, курс USD/RUB сформирует локальный пик", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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