"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") по-прежнему оптимистично оценивает перспективы фондового рынка Гонконга, отмечается в обзоре инвесткомпании.

Фондовый рынок Гонконга заметно оправился с ноября 2022г на фоне замедления цикла повышения ставок в США с ослаблением инфляции и восстановлением экономического роста в Китае, отмечают аналитики. В 4К22 китайские материковые фонды снова увеличили вложения в сектора новой экономики, в особенности медиа и развлечения и в фармацевтику и биотехнологии.

"Мы по-прежнему оптимистично оцениваем фондовый рынок Гонконга. Мы полагаем, что началась вторая стадия восстановления, и потенциал роста зависит от роста прибыли. По базовому сценарию, на наш взгляд, восстановление рынка должно быть умеренным, как и в 2019г, с возможным постепенным переходом в структурные ралли преимущественно в секторах с хорошей прогнозируемостью прибыли после завершения этапа восстановления стоимостных параметров и настроений по всему рынку", - прогнозируют стратеги инвесткомпании.

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