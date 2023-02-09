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09 февраля 2023 года 14:16
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка "на уровне рынка"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка "на уровне рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Опубликованная сокращенная отчетность Сбербанка по РСБУ за январь 2023 года оказалась ожидаемо позитивной. Она является дополнительным подтверждением того, что банк вернулся к нормальной работе. Эмитент продолжает демонстрировать уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности при неплохом контроле над операционными расходами, качество активов остается стабильно высоким. Это также укрепляет нас в мнении о том, что при отсутствии каких-то новых сильных экономических или иных шоков в 2023 году банк может показать значительное восстановление прибыли и вернуться к выплатам дивидендов, - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов. - В то же время хорошие финансовые результаты, вероятно, уже учтены в котировках акций Сбербанка, которые показывали впечатляющее ралли в последние месяцы. Поэтому влияние январского отчета на бумаги, скорее всего, будет нейтральным. Мы по-прежнему считаем акции эмитента лучшим выбором в финансовом секторе РФ на долгосрочную перспективу, однако для их дальнейшего значительного восстановления, как и акций финансового сектора РФ в целом, на наш взгляд, понадобятся какие-то новые драйверы - например, существенное ослабление геополитических рисков, явное улучшение ситуации в экономике". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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