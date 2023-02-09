"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Pinterest до $30

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Pinterest Inc. с $31 до $30 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Несмотря на относительно слабый прогноз по выручке на I квартал 2023 года и продолжение замедления мирового рынка рекламы, считаем компанию одной из наиболее устойчивых в секторе социальных сетей. C учетом запланированной программы оптимизации издержек ожидаем, что маржинальность в текущем году увеличится. Тем не менее текущие мультипликаторы компании находятся на относительно высоких уровнях, что, по нашему мнению, может стать преградой для существенного роста в ближайшее время", - указывают аналитики.

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