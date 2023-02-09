Котировки акций ЭЛ5-Энерго могут снизиться до 0,48 руб. - ПСБ

Котировки акций "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия") могут снизиться до уровня 0,48 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки. В отсутствие дивидендов можно ожидать, что котировки акций компании продолжат снижение. Ранее "ЛУКОЙЛ" предложил миноритариям генерирующей компании "ЭЛ5-Энерго" выкуп акций по 0,48 руб. за штуку, вероятно, что котировки упадут к этому уровню", - отмечают эксперты в комментарии.

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