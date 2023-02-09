"КИТ Финанс Брокер" негативно оценивает перспективы акций ВТБ из-за постоянного размытия капитала, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"ВТБ планирует вторую допэмиссию во II кв. 2023г, она будет полностью коммерческой, на данный момент банк имеет предварительные заявки на покупку акций на 120 млрд руб, - пишут аналитики. - Глава группы Андрей Костин отметил, что таким образом ВТБ рассчитывает получить не менее 270 млрд руб. в капитал первого уровня банка для решения проблемы с капиталом. В I кв. 2023г будет проводиться допэмиссия на 150 млрд руб., которая будет оплачена акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации субординированных облигаций".

Ранее внеочередное собрание акционеров ВТБ одобрило увеличение уставного капитала банка на 302 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций кредитной организации в количестве 30 трлн штук по закрытой подписке, напоминают эксперты инвесткомпании.

Кроме этого, Андрей Костин сообщил о слабых результатах за 2022г из-за потери иностранного бизнеса и заморозки активов, а также из-за оттока капитала с валютных депозитов в размере $26 млрд с 25 февраля по 10 марта. В 2023г чистая прибыль ВТБ вряд ли достигнет уровня 2021г в размере 327 млрд руб., но ожидается, что она будет сопоставимой.

"В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем негативный взгляд в отношении акций ВТБ из-за постоянного размытия капитала, - резюмируют стратеги. - Новость о допэмиссии негативная для держателей акций ВТБ, но позитивная для субординированных облигаций".

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