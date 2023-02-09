Торговый диапазон для пары доллар/рубль на ближайшую неделю составляет 70-75 руб./$1 - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для пары доллар/рубль на ближайшую неделю составляет 70-75 руб./$1, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Наблюдаемое ослабление рубля связано в основном со скачком спроса. Ощущается недостаток долларовой ликвидности (как это было в конце декабря, но сейчас ситуация лучше), и это приводит к росту курса USD/RUB. Также и доллар немного укрепляется на FOREX после заседания ФРС. Сильного давления на рубль нет, я ожидаю, что пара USD/RUB будет в диапазоне 70-75 руб./$1 ближайшую неделю, и как только спрос уменьшится, пойдет к нижней границе этого диапазона".

Экспортеры тоже стараются придерживать валюту, продают аккуратно, чтобы не давить вниз на курс, и пользуются благоприятной для них ситуацией, подчеркивает Ващенко. Резких колебаний рубля в феврале аналитик не ожидает, ситуацию на сырьевых рынках оценивает как благоприятную.

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