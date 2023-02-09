Высокие финансовые результаты и комфортная позиция по капиталу обусловят положительную переоценку акций Сбербанка - Инвестбанк Синара

Подтверждение высоких финансовых результатов и комфортной позиции по капиталу должно способствовать положительной переоценке акций Сбербанка, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найдёнова.

"Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за январь, согласно которым чистая прибыль составила 110 млрд руб. Банк не использует регуляторные послабления и с запасом выполняет требования к достаточности капитала. Прибыль в январе оказалась чуть ниже 124 млрд, которые банк в среднем зарабатывал в 4К22, но на 10% превысила результат годичной давности. Рентабельность активов составила 3,2%. Основной причиной снижения рентабельности по сравнению с 4К22 стал рост стоимости риска до 1,1%, что ближе к нормализованным значениям", - отмечается в комментарии.

Банк отмечает, что качество кредитного портфеля остается высоким, доля просроченной задолженности в 2,2%, такая же, как на конец 2022г, и ниже уровня конца 2021г. Чистый процентный доход в 173,8 млрд руб. вырос на 16,4% г/г, но снизился на 1,5% м/м.

Операционные расходы января - 50,3 млрд руб. - низкие по причине сезонности, но рост в годовом измерении всего на 2,4%, по мнению Найденовой, свидетельствует о по-прежнему консервативном подходе к издержкам.

Аналитик считает январские результаты сильными, а рост стоимости риска - ожидаемым. "Подтверждение высоких финансовых результатов и комфортной позиции по капиталу должно способствовать положительной переоценке акций банка, торгующихся с P/BV 2023П на уровне 0,6", - полагает эксперт инвестбанка.

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