"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, заменив "ЛУКОЙЛ" на "Роснефть", "РусГидро" на "Совкомфлот", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Группа Позитив", "ММК", "Московская биржа", "МТС", "НОВАТЭК", "Полюс", "Роснефть", Сбербанк, "Совкомфлот", "Сургутнефтегаз" (прив.).

"Несмотря на более высокую ожидаемую дивидендную доходность акций "ЛУКОЙЛа" в 2023г, мы меняем их на бумаги "Роснефти", - говорится в обзоре аналитиков.

По оценкам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", "Роснефть" больше других нефтяных компаний выигрывает от расхождения цен экспортных поставок российской нефти в западном и восточном направлении. По итогам III кв. 2022г 77% экспорта "Роснефти" осуществлялось в Азию, из них большая часть поставлялась по ВСТО по более высокой цене. Кроме того, нефтепереработка и сбыт "Роснефти" составляет только 24% от EBITDA, что ниже, чем у других нефтяных компаний. Это делает "Роснефть" менее восприимчивой к эмбарго ЕС и потолку цен на нефтепродукты.

Акции "РусГидро" в настоящее время торгуются выше уровней февраля 2022г, и аналитики приняли решение убрать эти бумаги из Топ-10 акций РФ. Они считают, что потенциал роста котировок акций "РусГидро" в краткосрочной перспективе ограничен.

Бумаги "РусГидро" были заменены акциями "Совкомфлота", который выигрывает от благоприятной конъюнктуры рынка морских перевозок. Чистая прибыль "Совкомфлота" за 9 мес. 2022г по МСФО выросла более чем в 15 раз.

"По нашим оценкам, рост прибыли "Совкомфлота" может транслироваться в дивидендную доходность 15,2% по итогам 2022г - вдвое выше средней по рынку. Кроме того, сам факт раскрытия финансовой отчётности подтверждает заинтересованность компании в росте капитализации", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.