.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2023 года 10:25
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (10:00 МСК); - саммит ЕС по экономике, экономические прогнозы ЕК (13:00 МСК); - недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК); - Владимир Путин встретится с представителями авиаотрасли; - СПБ Биржа допустит к торгам еще 200 иностранных ценных бумаг; - квартальные результаты AstraZeneca, PepsiCo, Philip Morris, PayPal, Motorola. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
.
09 февраля 2023 года 16:33
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Walt Disney Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $150 за штуку, что подразумевает потенциал роста 34% от текущих уровней, сообщается в обзоре банка. "Компания опубликовала отчет за финансовый 1К23. Выручка выросла на 8% г/г до $23,51 млрд... читать дальше
.09 февраля 2023 года 16:11
Рынок недооценивает позитивные факторы для рубля в данный момент, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Мы указывали на потенциал ослабления рубля до 72-73 руб./$1, и не исключаем, что российская валюта в ближайшее время может продолжить падение... читать дальше
.09 февраля 2023 года 15:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") по-прежнему оптимистично оценивает перспективы фондового рынка Гонконга, отмечается в обзоре инвесткомпании. Фондовый рынок Гонконга заметно оправился с ноября 2022г на фоне замедления цикла повышения ставок в США с ослаблением инфляции и восстановлением... читать дальше
.09 февраля 2023 года 15:25
S&P 500, скорее всего, возобновит попытки роста на ближайшей торговой сессии, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 не удалось преодолеть сопротивление на отметке 4170 пунктов. RSI продолжает снижаться, выходя из зоны перекупленности, тогда как MACD отражает ослабление... читать дальше
.09 февраля 2023 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Micron Technology с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 17,01%, стоп-приказ: $65, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что последние три квартала... читать дальше
.09 февраля 2023 года 14:37
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Данная идея рассчитана на краткосрочный спекулятивный рост в рамках ожидаемого отскока китайского рынка. "Стоп-лосс" рекомендуем... читать дальше
.09 февраля 2023 года 14:16
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка "на уровне рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Опубликованная сокращенная отчетность Сбербанка по РСБУ за январь 2023 года оказалась ожидаемо позитивной. Она является дополнительным подтверждением того, что банк вернулся... читать дальше
.09 февраля 2023 года 13:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Pinterest Inc. с $31 до $30 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом сохранена... читать дальше
.09 февраля 2023 года 13:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: 1940 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания сообщила, что... читать дальше
.09 февраля 2023 года 13:18
Котировки акций "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия") могут снизиться до уровня 0,48 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов до достижения оптимального уровня... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.