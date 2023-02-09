Рубль может подешеветь до 74 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может подешеветь до 74 руб./$1 в четверг, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Рубль в среду начал сдавать позиции и к вечеру ослаб до 72,3 руб./$1. В четверг утром в условиях низкой ликвидности нацвалюта отступила к 73,3 руб./$1, обновив локальные минимумы. Судя по всему, как и в декабре, экспортёры не спешат наращивать предложение валюты, дожидаясь более выгодных уровней. Рубль в четверг к вечеру, когда ликвидность рынка вновь снизится, может подешеветь до 74 руб./$1", - пишут аналитики инвестбанка.

Баррель Brent в среду подорожал на $1,27 до $85,11/барр. из-за повышения спроса на нефть со стороны американских НПЗ. В четверг утром нефтяные котировки держатся вблизи достигнутых уровней. Аналитики ожидают, что в течение дня цена на нефть Brent останется около $85/барр.

Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в четверг, по прогнозам экспертов, будут повышаться, поскольку инвесторы начнут отыгрывать возросший риск подъёма ставки Банком России в ближайшие месяцы.

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